Происшествия

В Великих Луках разыскивают пропавшего мужчину

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Александра Курьякова 1953 года рождения. По имеющимся данным, 27 сентября текущего года он пропал без вести в районе автовокзала в Великих Луках.

На вид мужчине 60-65 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы прямые, короткие, темные. Был одет в камуфляжный костюм зелено-коричневого цвета, спортивный костюм, футболку в зелено-серую полоску.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Александра Курьякова, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (881153) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.