Происшествия

Псковский Россельхознадзор запретил вывоз кота без чипа

В минувшие праздничные выходные государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации запрещен ввоз в страну 3 коров и 80 килограммов мяса косули. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни в деревне Лобок было приостановлено движение двух автомобилей, осуществивших ввоз с территории Республики Беларусь 3 коров и 80 килограммов мяса диких животных без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, подтверждающей происхождение товаров.

Перемещение крупного рогатого скота и мяса диких животных по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлены акты о возврате грузов в Республику Беларусь.

Кроме того, при осуществлении ветеринарного контроля на российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки» было выявлено нарушение ветеринарных требований при вывозе кота в ЕС. У животного отсутствовало средство идентификации – чип.

В соответствии с требованиями ЕС идентификация кошек и собак, рожденных до 3 июля 2011 года, возможна в виде легко читаемого клейма, остальных животных – в виде имплантированного чипа.

Вывоз животного из Российской Федерации запрещён.