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Псковский Россельхознадзор запретил ввоз более 100 тонн подкарантинной продукции

07.11.2019 19:32|ПсковКомментариев: 1

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском и на внешних участках государственной границы Российской Федерации запрещен ввоз 104,8 тонн продукции растительного происхождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

С нарушениями законодательства в сфере карантина растений на территорию Псковской области пытались ввезти морковь и яблоки, следовавшие из Белоруссии в Республику Дагестан и Санкт-Петербург, а также какао-бобы, которые перемещались железнодорожным транспортом из Эстонии в Самару.

В ходе проведения документарных проверок государственными инспекторами было установлено, что фитосанитарный сертификат, выданный на партию моркови, недействителен, так как документ содержит изменения, не заверенные должностным лицом выдавшего его уполномоченного органа.

Также было выявлено несоответствие информации об экспортёре яблок и его адресе, заявленной в фитосанитарном сертификате и указанной в товаротранспортной накладной. А на 65,3 тонны какао-бобов отсутствовал фитосанитарный сертификат. Таким образом, убедиться в безопасности плодов шоколадного дерева и подтвердить их карантинное фитосанитарное состояние и происхождение не представилось возможным.

Ввоз 20 тонн моркови, 19,5 тонн яблок и 65,3 тонн какао-бобов на территорию Российской Федерации запрещен.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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