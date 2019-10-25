Происшествия

В Пскове перед судом предстанет водитель по обвинению в попытке подкупить полицейского

В Пскове перед судом предстанет водитель иномарки по обвинению в попытке подкупить полицейского

Следственным отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по версии следствия, вечером 17 октября водитель иномарки, будучи остановленным на Ленинградском шоссе в Пскове в момент управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пытался подкупить сотрудника ГИБДД, передав ему в качестве взятки деньги в сумме более 50 тысяч рублей за не привлечение к установленной законом ответственности.

Предполагаемый злоумышленник свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рассмотрении данного уголовного дела в особом порядке без судебного разбирательства.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.