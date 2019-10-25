Происшествия

Великолучанин хотел продать «ВАЗ» и был обманут интернет-мошенниками

Великолучанина обманули мошенники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, по имеющимся данным, житель города на Ловати выложил на сайте в Интернете объявление о продаже автомобиля «ВАЗ-2115». А 6 ноября ему позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что желает приобрести предлагаемую легковушку и готов внести предоплату. Однако, поскольку у великолучанина не было своей банковской карты – он позаимствовал ее у супруги. И с банкомата под диктовку незнакомца стал выполнять определенные операции. В результате, с карты было переведено 700 рублей. Автомобиль же продать не удалось. По данному факту проводится проверка.

Здесь же в Великих Луках, как уже сообщалось ранее, 31 октября у 29-летнего гражданина при невыясненных обстоятельствах произошло несанкционированное списание с банковской карты денег в сумме 4500 рублей. Потерпевший обратился за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки.

В настоящее время в результате проведенных полицией мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния, - это ранее неоднократно судимый житель города Дно, 1988 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.