Происшествия

В Псковской области пропал мужчина, проживающий в Великом Новгороде

В Псковской области пропал мужчина. Как сообщается в группе «Псков ДТП и ЧП» ВКонтакте, 30 октября он уехал в деревню под Псковом к родным.

5 ноября мужчина должен был вернуться обратно в Великий Новгород, где он проживает. Известно, что от родственников в Псковской области он уехал.

Приметы - возраст 32 года, рост 189 см, стройное телосложение, глаза светлые, волосы светло-русые. Был одет в светло-синие джинсы, водолазку, безрукавку, кроссовки и синюю шапку. Так как телефон у мужчины был украден, связи с ним нет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины просят позвонить по телефону 8 (911) 604-37-10.