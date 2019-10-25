Происшествия

Пилорама горела в Гдовском районе

Пилорама горела в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, 7 ноября в 18:33 поступило сообщение о возгорании на пилораме в деревне Брагино. В бытовом помещении огнем повреждена стена на площади 5 кв м. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 19:47 поступило сообщение о возгорании в квартире в Порховском районе в деревне Нестрино. В жилом доме в двухкомнатной квартире выгорела кухня, коридор и комната повреждены огнем. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.