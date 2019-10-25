Происшествия

Гараж и «ВАЗ» сгорели в Пскове

Гараж горел в Пскове на улице Ветряной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, 7 ноября в 19.42 поступило сообщение о возгорании в гараже на улице Ветряной. В результате пожара сгорели гараж и легковой автомобиль «ВАЗ». В соседнем доме повреждена кровля. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в гараже. Сотрудниками МЧС спасены дом, гараж, баня, хозпостройка, а также эвакуированы 4 газовых баллона.

7 ноября в 21.22 поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Боровая. В результате пожара в квартире повреждено на площади 5 кв. м. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.