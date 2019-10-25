Происшествия

Псковский Россельхознадзор выявил нарушения при перемещении 55 тонн продукции животного происхождения из Франции и Италии в Казахстан

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз молочной продукции, корма для декоративных птиц и говяжьей печени. Вся продукция, общим весом 55,7 тонн, следовала из Франции и Италии в Казахстан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе проведения документарной проверки государственными инспекторами было установлено несоответствие информации об адресах импортёров, указанной в товаросопроводительных документах и ветеринарных сертификатах, выданных на партию молочной продукции и корма для птиц и заявленной в разрешениях Комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз товаров, которая размещена в ФГИС «Аргус». На маркировочные этикетки сливок «President 35,1%» также была нанесена недостоверная информация об импортёре.

При проведении ветеринарно-санитарного досмотра партии говяжьей печени инспекторами ведомства было выявлено невыполнение требований согласованного ветеринарного сертификата на экспортируемые из Европейского союза в ТС мясо, сырые мясопродукты и субпродукты, полученные при убое и переработке крупного рогатого скота. Маркировочные этикетки были наклеены на упаковки таким образом, что вскрытие коробки оказалось возможным без нарушения их целостности.

Ввоз 16,9 тонн молочной продукции, 19,8 тонн корма для декоративных птиц и 19 тонн говяжьей печени на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлены декларации о возврате груза.