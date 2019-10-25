Происшествия

На пожаре на Алтаева в Пскове эвакуировали 5 взрослых и ребенка

На пожаре, случившемся на 5 этаже дома №18 по улице Алтаева в Пскове, сотрудники пожарных подразделений эвакуировали 6 человек, среди которых - ребенок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 8 ноября.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

«По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание в зарядном устройстве мобильного телефона, - отметили в пресс-службе. - Никто не пострадал. Сгорели диван и обои».

Также в ведомстве уточнили, что по факту происшествия проходит проверка. Было задействовано 11 человек личного состава и 4 единицы техники.