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На пожаре на Алтаева в Пскове эвакуировали 5 взрослых и ребенка

08.11.2019 14:30|ПсковКомментариев: 0

На пожаре, случившемся на 5 этаже дома №18 по улице Алтаева в Пскове, сотрудники пожарных подразделений эвакуировали 6 человек, среди которых - ребенок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 8 ноября.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

«По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание в зарядном устройстве мобильного телефона, - отметили в пресс-службе. - Никто не пострадал. Сгорели диван и обои».

Также в ведомстве уточнили, что по факту происшествия проходит проверка. Было задействовано 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

Теги: #пожарные #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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