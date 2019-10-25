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Псковская трудовая инспекция выявила нарушения у нефтегазовой компании

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Эко-ойл». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, основным видом деятельности организации является производство нефтепродуктов и торговля твердым, жидким и газообразным топливом.

«В результате внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства выявлены нарушения: трудовые договоры с работниками не содержат обязательных для включения условий - место работы, условия труда на рабочем месте. Кроме того трудовые договоры не содержат сведений о датах выплаты заработной платы. В организации не проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что в отношении этого выдано предписание об устранении нарушений. Наложено административное наказание в соответствии с частью 2 статьи 5.27.1 и частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ.