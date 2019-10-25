Происшествия

Гражданину Беларуси не удалось скрыться в Псковской области от уголовного наказания

В Невельском и Себежском районах Псковской области за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации привлечены к уголовной ответственности два иностранных гражданина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, решением Невельского районного суда привлечен к уголовной ответственности 59-летний гражданин сопредельного государства, который в июне текущего года, двигаясь скрытно вдоль железнодорожных путей из Белоруссии в Россию, был задержан псковскими пограничниками в районе населенного пункта Лобок. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина намеревался попасть в Россию, уклоняясь от уголовной ответственности на территории Республики Беларусь. Заведомо зная, что въезд в Россию ему не разрешен, иностранец умышленно пересек государственную границу, за что проведет в колонии строгого режима 1 год 4 месяца.

Помимо этого, в июне 2019 года 35-летний гражданин одной из бывших советских республик, находясь в сопредельном государстве и зная, что въезд в Россию ему закрыт, решил незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации в обход установленного пункта пропуска «Бурачки», где его задержали сотрудники Пограничного управления.

Решением Себежского районного суда нарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.322 УК РФ, и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Оба приговора вступили в законную силу.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области отмечает, что с начала 2019 года сотрудниками Управления пресечены более 70 попыток незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации, задержаны более 290 нарушителей, которые привлечены к различным видам ответственности.