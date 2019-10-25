Происшествия

Росгвардейцы задержали молодого псковича, похитившего спиртные напитки

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, 8 ноября около 20 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Советской сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Продавцы торговой точки пояснили, что неизвестный гражданин открыто похитил спиртные напитки на сумму 1400 рублей и скрылся.

Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия, в ходе которых мужчина был задержан. Им оказался 23-летний пскович.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.