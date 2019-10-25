Происшествия

В Новосокольниках росгвардейцы задержали мужчину, укравшего спиртное из бара

В Новосокольниках росгвардейцами задержан подозреваемый в краже спиртных напитков в одном из баров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, 8 ноября в 21:30 наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в баре, расположенном улице Воровского.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли к объекту. Бармен пояснила, что неизвестный мужчина похитил спиртные напитки и скрылся.

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в ходе которых мужчина был задержан. Похищенное изъято.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.