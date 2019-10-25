Происшествия

Вышедшая из берегов Шелонь затопила прибрежные улицы Порхова и вплотную подступила к крепости. ФОТО

В Порхове до неблагоприятных значений повысился уровень воды в Шелони после проливных дождей, из-за чего река вышла из берегов и затопила часть прилегающих к берегу улиц.





Фото здесь и далее: группа «Подслушано в Порхове», ВКонтакте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, вода уже дважды сбрасывалась в Дедовичах на Псковской ГРЭС. Многие дороги в Порхове оказались затоплены, а разлившая река уже подобралась вплотную к стенам крепости, которая сейчас находится на реконструкции.

Почти погрузился в воду и городской навесной мост.





Многие местные жители возмущаются, что сбросы были проведены несвоевременно. «За несколько дней до этого было очевидно, что мощный атлантический циклон принесет большие осадки и, по логике, нужно было готовиться к своевременному поднятию шлюзов. Но нет, опять затянули!», - пишут порховичи в соцсетях.







Отметим, что специалисты сообщают, что уровень реки постепенно снижается, однако взамен уходящей воды на улицах остаются груды мусора.