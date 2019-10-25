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Активного участника фестивалей реконструкции в Изборске подозревают в убийстве с расчленением

Член научного совета Российского военно-исторического общества Олег Соколов исчез из рядов именитых историков на сайте организации. Фамилия подозреваемого в расчленении студентки-любовницы жителя Петербурга удалена, сообщает портал Фонтанка.ру.

Соколов, а его упоминание сохранилось в кэше Google, числился там президентом Общероссийского военно-исторического общественного движения. Фамилия историка значилась между начальником центрального архива Минобороны Игорем Пермяковым и начальником кафедры истории академии ФСБ Владимиром Хаустовым.

Олег Соколов являлся одним из организаторов Фестивалей военно-исторической реконструкции «Железный град» в Изборске.

Убийство девушки в квартире на улице Мойка в Санкт-Петербурге было совершено еще 7 ноября, сообщает издание 47News. По его данным, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, после чего спрятал труп. Как сообщает «Фонтанка», на первом допросе он сообщил, что в пятницу принимал гостей, но лежавшее в одной из комнат тело никто не заметил. В субботу Соколов решил его расчленить.



«РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что сам Соколов не отрицает своей причастности к преступлению. Он заявил, что Ещенко была его возлюбленной, и они жили вместе в квартире на Мойке.

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Мужчину, в рюкзаке которого оказались отчлененные руки, обнаружили на набережной Мойки 9 ноября. В состоянии переохлаждения его отправили в больницу. Следственный комитет завел дело по ч.1 ст.105 УК (убийство). Позже, как сообщает «Пятый канал», в квартире Соколова был проведен обыск. Там нашли расчлененное женское тело.