Происшествия

В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в хищении

9 ноября около 17.25 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Крестовском шоссе сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 47-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.