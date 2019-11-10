Происшествия

Сотрудникам псковского ДСУ выплатили зарплату на сумму более 2,5 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «ДСУ - 60».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 59-ти работникам предприятия не выплачена заработная плата на сумму более 2,5 млн рублей.

В этой связи заместителем прокурора города в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объеме.