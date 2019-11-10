Происшествия

В Петербурге у безработного жителя Псковской области угнали Toyota Camry за 2,2 млн рублей

Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга разыскивают дорогостоящий японский седан, похищенный у жителя Псковской области.

Как стало известно «Мойке78», в воскресенье, 10 ноября, в 23.50 в полицию обратился 29-летний безработный из Псковской области. Он рассказал, что в период с 20.30 до 23.30 10 ноября от дома №65 по проспекту Энгельса, от гостиницы «Наука», неизвестный похитил принадлежащую ему иномарку Toyota Camry. Владелец оценил ущерб от пропажи в 2,2 млн рублей.

Автомобиль системой слежения не оборудован, парковка также не оборудована камерами видеонаблюдения. Размещенные на дорогах камеры показали, что машина поехала в сторону Горского шоссе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.