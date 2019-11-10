Пскович похитил из кафе спиртные напитки

10 ноября около 22.40 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – кафе на улице Кузбасской дивизии поступил сигнал «Тревога», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего гражданина, который похитил из кафе спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.