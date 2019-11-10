Происшествия

Пскович похитил из кафе спиртные напитки

10 ноября около 22.40 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – кафе на улице Кузбасской дивизии поступил сигнал «Тревога», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего гражданина, который похитил из кафе спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.