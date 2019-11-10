Происшествия

Пропавшую девушку из Великих Лук нашли в Пермском крае

Полицейские установили местонахождение находившейся в розыске Екатерины Самулевич. Ранее сообщалось, что жительница Великих Лук 2001 года рождения ушла из дома 20 октября текущего года, и местонахождение ее оставалось неизвестным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате комплекса мероприятий, проведенных совместно сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки и управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, Екатерина Самулевич 10 ноября была обнаружена в одном из поселков на территории Пермского края. Она жива и здорова. И будет доставлена домой. О данном факте родственники девушки проинформированы.