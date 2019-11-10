Происшествия

В Плюсском районе по «горячим следам» раскрыт угон автомобиля

Сотрудники отделения полиции по Плюсскому району установили местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, днем 10 ноября от дома в деревне Гривцево Плюсского района угнали автомобиль «ВАЗ-21310». Владелица машины обратилась с заявлением о произошедшем в полицию. Через некоторое время стражи порядка обнаружили угнанный автомобиль на 4-ом километре дороги Плюсса - Курея с техническими повреждениями после ДТП. Установлена личность гражданина, подозреваемого в угоне. Им оказался безработный, ранее судимый житель деревни Гривцево,1967 года рождения.

По предварительным данным, этот мужчина завладел чужим транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и намеревался воспользоваться им, чтобы съездить в деревню Курея за спиртным. Однако, во время движения не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП, подозреваемый получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование.