Происшествия

На границе Псковской области задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» гражданина Российской Федерации, находящегося в федеральном розыске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФСБ России пограничного управления по Псковской области, при прохождении пограничного контроля на въездном направлении был выявлен мужчина 1983 года рождения, который в период пребывания за пределами страны, российскими правоохранительными органами был объявлен в федеральный розыск за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участи в нем».

Уголовным кодексом за совершение данного преступления предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.

После проведения всех необходимых процедур россиянин в установленном законодательством Российской Федерации порядке передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и привлечения к ответственности за совершенное деяние.

Напомним, что с начала 2019 года сотрудниками Пограничного управления выявлено и задержано более 20 человек, находящихся в федеральном и международном розыске.