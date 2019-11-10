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Сотрудник УФСИН в Пскове подозревается в служебном подлоге

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника учреждения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе доследственной проверки следственным отделом по г. Пскову СУ СК России по Псковской области установлено, что сотрудником уголовно-исполнительной инспекции при осуществлении надзорной деятельности в период с 7 марта по 6 июня 2019 года в ведомости надзора внесены ложные сведения о фактах неоднократных проверок по месту жительства псковича, осужденного Псковским городским судом к наказанию в виде ограничения свободы.

Как выяснилось, такие проверки со стороны сотрудника уголовно-исполнительной инспекции носили формальный характер и осуществлялись только на бумаге, без выезда по месту жительства осужденного, который в свою очередь длительное время проживал в другом месте.

Санкция ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре города Пскова.