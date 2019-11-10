Происшествия

Псковская инспекция труда предупреждает об участившихся случаях мошенничества

Государственная инспекция труда в Псковской области информирует: в последнее время участились сигналы от работодателей и индивидуальных предпринимателей региона о поступлении в их адрес подозрительных телефонных звонков. Неустановленные лица, прикрываясь совместной с инспекцией труда деятельностью, от имени должностных лиц государственной инспекции труда занимаются распространением печатных изданий, а также предлагают платные услуги в области проведения специальной оценки условий труда, рекомендуют приобрести за денежное вознаграждение необходимый пакет документов.

Государственная инспекция труда в Псковской области не занимается оказанием платных услуг и распространением чего-либо на коммерческой основе, не сотрудничает со сторонними организациями.

Все поступающие от имени инспекции предложения платных услуг либо приобретения печатной продукции являются мошенничеством.

Обо всех фактах подобных предложений необходимо сообщать в правоохранительные органы.

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает, что госинспекторы труда оказывают консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда работодателям и работникам абсолютно бесплатно.

Инспекция труда предупреждает о возможных действиях злоумышленников и просит работодателей быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников.

Псковичи могут обратиться за консультацией в государственную инспекцию труда в Псковской области по адресу:

г. Псков, ул. Новоселов, д.11а,

в рабочие дни с 9 до 18 часов, в пятницу до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов

(проезд автобусами №№11, 22, 25, 30, 55 до остановки «Архив»)

а также по телефонам 8(8112) 510007, 8(8112) 510012, 8(8112) 510013, 8(8112) 510014, 8(8112) 512220.