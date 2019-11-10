Происшествия

К 6 месяцам исправительных работ приговорили жителя Себежского района за незаконное проникновение в чужой дом

Прокуратурой Себежского района поддержано государственное обвинение в отношении жителя Себежского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 139 УК РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, гражданин совершил незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица.

В период с конца мая по 13 июня (более точная дата следствием не установлена), около полуночи возник преступный умысел на незаконное проникновение в данный дом без цели хищения, находящегося там имущества, с целью ночлега. Он проник в дом, пока там никого не было, через кухонное окно.

С учетом позиции государственного обвинителя житель Себежского района приговором суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренное ч.1 ст.139 УК РФ и ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% со всех видов заработка.