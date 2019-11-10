Происшествия

Коньяк похитил пскович из магазина на Советской

Росгвардейцы задержали псковича, совершившего хищение из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 11 ноября около 12.30 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте, магазине на улице Советской, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала коньяк на сумму 2000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.