Коньяк похитил пскович из магазина на Советской

Росгвардейцы задержали псковича, совершившего хищение из магазина.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 11 ноября около 12.30 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте, магазине на улице Советской, сработала кнопка тревожной сигнализации.
Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала коньяк на сумму 2000 рублей.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.