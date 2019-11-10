Происшествия

17-летняя девушка похитила из магазина на Рижском проспекте продукты

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в хищении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 11 ноября около 9 вечера сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 17-летнюю девушку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

В этот же день около 22.40 в магазине на Рижском проспекте росгвардейцами был задержан 32-летний местный житель, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.