Происшествия

Псковский Россельхознадзор предотвратили ввоз более 16 тонн продукции животного происхождения с нарушениями ветеринарного законодательства

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок был запрещен ввоз 115 килограммов набора для ухи из радужной форели, а также 16,7 тонн охлаждённой говядины в четвертинах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

При проведении ветеринарного контроля инспекторами Управления было установлено, что партия рыбной продукции, произведённая СП «Санта-Бремор», следовала из Республики Беларусь в Псковскую область без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Также были нарушены правила транспортировки продукции, требующей соблюдения температурного режима – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

При осуществлении документарной проверки в отношении партии говядины, выработанной ОАО «Бобруйский мясокомбинат», было выявлено нарушение указаний Россельхознадзора, устанавливающих ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции, полученной от КРС, из стран, не имеющих официального статуса МЭБ по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС), в связи с отсутствием Реестра предприятий Республики Беларусь, гарантирующих выполнение требований безопасности по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Перемещение 16,815 тонн продукции животного происхождения по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлены акты о возврате грузов.

После включения предприятия ОАО «Бобруйский мясокомбинат» в Реестр предприятий, гарантирующих выполнение требований безопасности по губкообразной энцефалопатии, ввоз товара был разрешен, груз направлен в пункт назначения.