Происшествия

Детская шалость стала причиной пожара в квартире в Новоржеве

Квартира горела в Новоржеве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, в 15.19 12 ноября поступило сообщение о возгорании в квартире в Новоржеве на улице Псковская.

В двухкомнатной квартире в прихожей повреждена стена, квартира закопчена. Причина пожара - детская шалость с огнем. Пострадавших нет.

В 21.05 12 ноября поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Невельском районе в поселке Усть-Долыссы на улице Речная. В результате пожара сгорел жилой дом.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.

В 22.51 12 ноября поступило сообщение о возгорании бани в Пыталовском районе в деревне Яшутино.

Причиной пожара стала неисправность печного отопления.