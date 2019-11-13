Происшествия

Связанный с Псковской областью банкир из Петербурга задержан за хищение более 1 млрд рублей

В Ростовской области задержали бывшего руководителя банка, входившего в структуру одного из крупнейших строительных холдингов Санкт-Петербурга, сообщают в МВД РФ.

Обыски по данному делу, помимо Санкт-Петербурга и Ленобласти, были проведены и в Псковской области. При обысках обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, сообщают в МВД.



«Задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более 1 миллиарда рублей», - сказала в среду «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, задержанные занимались активным привлечением денег вкладчиков и их дальнейшим выводом путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, располагая информацией о предстоящем отзыве у банка лицензии.



Она уточнила, что «банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов Санкт-Петербурга». «Похищенные денежные средства направлялись на финансирование группы компаний, входящих в данный холдинг», - пояснила представитель МВД.



Имена задержанных, название банка, дата задержания подозреваемых не уточняются.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество).



В отношении одного подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом.



Проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления, и по установлению новых эпизодов противоправной деятельности, сообщили в ведомстве.