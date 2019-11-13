Происшествия

Доценту Олегу Соколову, убившему аспирантку, приписывают гибель корабля и ученого

Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин. Об этом рассказала «Пятому каналу» преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Ирина Федорова, пишут «Известия».

По ее словам, когда-то Соколов вступил в военно-исторический Петровский клуб и попросил доверить ему управление судном. Отправившись в плавание в качестве капитана, он потопил корабль. Доцент исторической кафедры на тот момент не прислушивался ни к чьим указаниям относительно управления судном.

Когда оно пошло ко дну, почти все члены команды спаслись. Но одному выжить не удалось - немолодой мужчина запутался в снастях. Капитана судна Соколова также спасли, но сам он бросил человека погибать.

В результате по факту ЧП началось судебное разбирательство, историка обвинили в смерти человека. «Соколов безобразнейшим образом вел себя на суде», - отметила собеседница телеканала, добавив, что историк, вместо того, чтобы отблагодарить своего спасителя, который помог кораблю выбраться из пучины, лгал в суде и перевирал события происходящего.

По словам Федоровой, Соколов был проникнут только любовью к себе, и что бы он ни делал, прежде всего думал о себе и любил себя, умея превращать происходящее в настоящее шоу.

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