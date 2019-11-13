Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, вооруженный ножом мужчина подошел к мальчикам, игравшим на детской площадке, выкрикивая матерные слова. Это увидела учительница начальных классов, которая шла из школы. Она преградила путь преступнику, а детям скомандовала уходить.

Мужчина, угрожая женщине убийством, схватил ее, но учительница смогла отбиться и убежать, отмечено в пресс-релизе.

«Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК РФ по Ставропольскому краю по данному факту возбудить уголовное дело и задержать мужчину. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», - говорится в сообщении.