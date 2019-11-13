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Прокуратура обязала порховскую администрацию поставить на кадастровый учет клюквенные болота

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории Порховского района клюквенным болотам «Ситенское» и «Гладкий мох» присвоен статус особо охраняемых природных территорий местного значения.

Вместе с тем границы указанных объектов не установлены и не описаны с указанием координат и отображением на картографических материалах, сведения об этих границах в орган государственного кадастрового учета администрацией Порховского района в нарушение требований законодательства не представлены.

В этой связи Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением к органу местного самоуправления о признании незаконным бездействия по установлению, описанию границ памятников природы и передаче сведений о них в Росреестр, а также об обязании администрации района осуществить такие действия.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле у специализированного прокурора.