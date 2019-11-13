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Почтальона ограбили вчера в микрорайоне Паневик

14.11.2019 11:03|ПсковКомментариев: 1

Почтальона ограбили вечером 13 ноября в микрорайоне Паневик на окраине Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.

С их слов, на сотрудника почтового отделения напали неизвестные вчера между 19.00 и 20.00. При себе он имел сумку с пенсиями и социальными пособиями. От преступников почтальон пытался обороняться, пустив в ход травматическое оружие. Те столкнули его в канаву, при этом часть денег у него из сумки выпала, и злоумышленники ее забрали.

По словам местных жителей, на место прибыла полиция. Других подробностей происшествия не сообщается. Официального подтверждения данной информации пока не получено.

По мнению жителей Паневика, к преступлению злоумышленников могло подтолкнуть отсутствие наружного освещения в микрорайоне. Эту проблему псковичи в течение нескольких лет поднимают перед властями города, но безрезультатно. А между тем, это далеко не первый случай, когда воры и грабители пользуются темнотой и совершают преступления в Паневике.

«Это очень большая проблема. Сейчас, осенью, самое темное время, и, как правило, именно в это время активизируются преступники. Несколько лет назад на нашей улице пытались поджечь дом, - рассказала жительница микрорайона по имени Ольга. - Очень неприятно. У меня дети маленькие, очень за них переживаю. Мы неоднократно обращались к городским властям, и каждый раз получали отписки, как под копирку: «мы включим в проект», «мы будем рассматривать». И рассматривается это уже лет пять. Реальных подвижек мы не видим, а сами сделать ничего не можем. Мы не можем влиять ни на энергетиков, ни на управление городского хозяйства».

Между тем, еще одна жительница Паневика, Татьяна, отметила, что без машины здесь жить невозможно: темно, дорога разбита. «Детей пешком мы в темное время никуда не отпускаем - возим на машине. Много писем уже писали - никто не реагирует. 21 век на дворе, а мы живем как в каменном веке», - отметила она.

Источник: Псковская Лента Новостей
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