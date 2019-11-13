Происшествия

Разбойное нападение на псковича совершено на улице Толстого

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову задержали двух граждан, подозреваемых в разбойном нападении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, ночью 9 ноября на улице Льва Толстого в областном центре двое незнакомцев напали на прохожего, избили его и похитили у 37-летнего псковича серебряную цепочку и мобильный телефон, после чего скрылись. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.

А сотрудники уголовного розыска 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали лиц, подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Это - безработные, ранее судимые жители Пскова, 1980 и 1997 годов рождения. Они дали признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.