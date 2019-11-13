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Уголовное дело возбуждено по факту кражи денег у мужчины в микрорайоне Паневик

Уголовное дело возбуждено по факту кражи денег у мужчины в микрорайоне Паневик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В поселке Паневик совершена кража денежных средств. Гражданина толкнули и похитили деньги, которые выпали из его сумки. Полиция проводит мероприятия по розыску подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража"», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно также, что потерпевший не видел, как у него крали деньги. Когда его толкнули, он растерялся, а потом с испугу произвел выстрелы из гражданского оружия, которое у него имелось при себе в целях самообороны. Причем, он стрелял не в кого-то, а произвольно, поскольку не видел нападавшего.

Отметим, со слов местных жителей, грабители напали на почтальона, который разносил пенсии и социальные пособия.