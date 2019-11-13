Происшествия

300 тысяч рублей лишилась псковичка, поддавшись на уговоры мошенников

В Пскове местная жительница лишилась крупной денежной суммы после общения с нечистыми на руку лицами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 43-летней псковичке 13 ноября на мобильный телефон стали звонить неизвестные граждане, которые представлялись сотрудниками службы безопасности одного из банков. Незнакомцы убеждали, что, якобы, во избежание несанкционированного списания злоумышленниками денег с ее банковской карты необходимо срочно перечислить их на другой счет.

В результате женщина перевела через банкомат на указанный счет 300 тысяч рублей. Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

К сожалению, этот случай является очередным примером из череды фактов дистанционного мошенничества, с которыми стражам порядка приходится сталкиваться в регионе за последнее время. В связи с этим полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам проявлять в подобных ситуациях предельную осмотрительность и не поддаваться на различные ухищрения мошенников, которые могут действовать не только от лица мнимых банковских служащих, но и представляться социальными работниками, представителями коммунальных служб, а также использовать другие преступные схемы обмана доверчивых людей.