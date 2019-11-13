Происшествия

В Псковской области давно не фиксировалось случаев применения оружия участковыми против граждан

В последние годы в Псковской области не было зафиксировано случаев применения табельного оружия участковыми уполномоченными полиции в отношении граждан, совершающих противоправные действия.

Об этом сообщил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по Псковской области Евгений Алушков на пресс-конференции 14 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Евгений Алушков отметил, что последний факт использования уполномоченным оружия произошел недавно с целью обезвреживания агрессивных собак, нападающих на людей.

В ходе беседы спикер напомнил случай, произошедший в ноябре 2017 года в Невельском районе. Тогда при исполнении служебных обязанностей погибли два полицейских, приехав на вызов, касающийся бытового конфликта. Полицейские не успели применить против дебошира табельное оружие и были убиты.

По словам Евгения Алушкова, в 2019 году по региону зафиксировано 10 случаев оскорблений полицейских, в основном, лицами в состоянии алкогольного опьянения.

«Это и хватание за обмундирование, и нецензурная брань», - пояснил он и добавил, что материалы по данным фактам направляются в подразделение следственного комитета и осуществляется процессуальная проверка.