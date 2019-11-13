Происшествия

Прокуратура обнаружила в магазине «Великолукский мясокомбинат» нарушения маркировки товаров

В Себежском районе в магазине «Великолукский мясокомбинат» в ходе проверки районная прокуратура обнаружила нарушения требований законодательства по изготовлению, обороту и реализации пищевых продуктов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе контрольно-надзорного ведомства, специалисты установили, что маркировка отдельных товаров, реализуемых ООО «Флуидор», не соответствует требованиям технических регламентов.

Так, на маркировке отсутствуют сведения о количестве пищевой продукции, сроке, условиях ее хранения, сведений, позволяющих идентифицировать партию, единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза.

Прокуратурой Себежского района материал проверки направлен в территориальное подразделение управления Роспотребнадзора по Псковской области для привлечения лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).

По результатам рассмотрения направленного прокуратурой района материала, заведующий магазином оштрафован на 10 000 рублей.