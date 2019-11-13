Происшествия

В Стругокрасненском районе осужден местный житель за управление экскаватором в пьяном виде

Прокуратурой Стругокрасненского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Органами предварительного расследования он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе судебного заседания установлено, что 5 августа 2019 года 58-летний мужчина, управляя транспортным средством - экскаватором, был остановлен сотрудниками полиции в Стругах Красных. При освидетельствовании у мужчины было зафиксировано наличие сильного алкогольного опьянения.

Так же установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние, в связи с чем не имел права управления транспортными средствами.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.