Происшествия

Названы самые подделываемые документы в России

В Федеральной нотариальной палате рассказали, какие документы стали самыми подделываемыми в России. Об этом сообщает RT.

Так, нотариусы чаще всего выявляют поддельные доверенности. В больших городах от общего числа всех подделок фальсификат доверенностей составляет от 55% до 65%.

Нотариально удостоверенные переводы, такие как документы об образовании, переводы паспортов с искаженными данными составляют от 15% до 20% от общего числа подделок.

10-15% приходится на поддельные завещания, договоры купли-продажи и другие документы.

При этом число зарегистрированных преступлений, связанных с подделкой документов, снижается. По данными МВД России с января по сентябрь 2019 года было выявлено 474 преступления. Это на 17,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.