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Суд вынес приговор жителям Дно, обвиняемым в краже и убийстве бывшей малолетней узницы топором

Двух жителей Дно, 51-летнего и 35-летнего, суд признал виновными за групповую кражу по сговору, незаконное проникновение, разбой с причинением тяжкого вреда здоровью и убийство. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, один из злоумышленников получил 11 лет колонии особого режима, другой - 23 года, поскольку совокупность преступлений у каждого - разная.

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Сами статьи, по которым вынесен приговор: пункты «а», «б» части 2 статьи 158, пункты «в», «з» части 2 статьи 105, пункт «в» части 3 статьи 162 УК РФ.

«Установлено, что 8 декабря 2018 года двое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения проникли на территорию частного домовладения в Дно, где проживала 79-летняя женщина, бывший малолетний узник концентрационного лагеря. Они воспользовались тем, что никто не наблюдает, и похитили из сарая алюминиевые бидоны, после чего скрылись с места преступления», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что эти действия нанесли ущерб на сумму, примерно равную тысячи рублей.

Кроме того, в управлении добавили, что 10 декабря 2018 года эти же злоумышленники в пьяном виде проникли в соседние сараи потерпевшей, откуда похитили бак стоимостью 270 рублей.

«В этот момент пенсионерка, услышав шум, зашла в сарай, где находился один из обвиняемых. Мужчина нанес пожилой женщине множество ударов руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. После чего - зарубил потерпевшую, дважды ударив ее топором в голову», - разъяснили в пресс-службе.

В управлении сообщили, что после этого подельники проникли в дом потерпевшей, откуда похитили кухонную утварь, продукты питания и 900 рублей и мягкую игрушку. Изучение личности показало, что предполагаемые злоумышленники незадолго до совершения преступлений были освобождены из мест лишения свободы, где отбывали наказание за совершение умышленных преступлений против собственности и убийство.