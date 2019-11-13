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Великолучанин выплатил штраф за материальный ущерб, чтобы избежать ареста автомобиля

15.11.2019 13:55|ПсковКомментариев: 0

Возможность расстаться с имуществом заставила должника выплатить задолженность за нанесенный им материальный ущерб в размере свыше 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте регионального УФССП. 

Исполнительное производство на гражданина по вступившему в силу судебному акту было возбуждено судебным приставом-исполнителем ОСП г. Великие Луки в 2018 году. Свыше 250 тысяч рублей обязан был выплатить должник за причиненный им материальный ущерб перед юридической организацией.

С целью взыскания задолженности судебным приставом-исполнителем неоднократно предпринималась к должнику такая мера принудительного исполнения, как арест имущества. Под арест попадала мебель и бытовая техника гражданина. Арест имущества приносил результаты. В течении года должником было оплачено около 50 тысяч рублей.

Вскоре, судебным приставом-исполнителем было принято решение об аресте автотранспортного средства, принадлежащего должнику.

Узнав об этом, великолучанин не захотел расставаться со своим автомобилем. Оставшаяся часть долга, свыше 200 тысяч рублей была оплачена.

Материальный вред, причиненный организации, выплачен в полом объеме.

Теги: #приставы
Источник: Псковская Лента Новостей
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