Происшествия

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже

15 ноября около 3 часов ночи экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на проспекте Гагарина - сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Продавцы торговой точки пояснили, что неизвестные гражданине открыто похитили спиртные напитки и скрылись.

Получив приметы подозреваемых, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия, в ходе которых молодые люди были задержаны. Ими оказались 23-летний и 25-летний местные жители.

Для дальнейшего разбирательства гражданине переданы сотрудникам полиции.