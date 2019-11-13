Происшествия

В Пскове будут судить ревнивого псковича, отправившего сожительницу на тот свет

Прокурором города Пскова сегодня, 15 ноября, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении псковича, который совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе следствия установлено, что житель города Пскова 26 мая, находясь в квартире своей сожительницы, расположенной в доме на Народной, 19, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приревновал ее к их общему знакомому. В ходе возникшего конфликта он нанес множество ударов руками и ногами своей сожительнице в область головы и тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая вскоре скончалась.

Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.