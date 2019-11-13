Происшествия

От воспитательного воздействия до лишения свободы: В Пскове будут судить школьника, ударившего незнакомца

Прокурором Пскова утверждено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о применении к подозреваемому принудительной меры воспитательного воздействия по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего ученика одной из школ города, который совершил умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

В ходе дознания установлено, что вечером 18 августа юноша 2003 года рождения, находясь возле кафе по ул. Труда, 55, на почве личных неприязненных отношений ударил незнакомого мужчину кулаком в лицо. Тем самым здоровью потерпевшего был нанесен вред средней тяжести.

Санкция ч.1 ст.112 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.