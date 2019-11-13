Происшествия

Сотрудник псковской автомойки купил еду и подгузники на украденную выручку

Прокурором Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении неоднократно судимого сотрудника автомойки 1989 года рождения, который совершил кражу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе дознания установлено, что 6 октября в ночное время рабочий автомойки, которая находится на ул. Белинского, 74, совершил хищение выручки от мойки автомашин.

Общий ущерб от хищения составил 9 600 рублей. Денежные средства мужчина потратил на продукты питания и подгузники для ребенка.

Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.