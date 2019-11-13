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Прокуратура: Великолукский филиал ПГУПС осуществляет медицинскую деятельность по адресу, не указанному в лицензии

Великолукской транспортной прокуратурой проведена проверка в образовательном учреждении высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I», в ходе которой выявила нарушения законодательства о лицензировании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что филиал ПГУПС осуществляет медицинскую деятельность по адресу, не указанному в лицензии.

В этой связи прокуратурой в отношении филиал ПГУПС возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна);внесено представление.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования юридическое лицо привлечено к административной ответственности, представление рассмотрено, нарушения устранены.