Происшествия

21-летний великолучанин сорвался с четвертого этажа недостроенного корпуса Великолукской межрайонной больницы

Великолучанин упал с четвертого этажа недостроенного корпуса Великолукской межрайонной больницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК по Псковский области, происшествие случилось в ночь на 15 ноября. Пострадавший 21-летний великолучанин со знакомыми парнем и девушкой возвращались на такси из увеселительного заведения и остановились у данного недостроя. Молодые люди перемещались по зданию, пострадавший потерял равновесие и сорвался с четвертого этажа. При падении молодой человек зацепился и упал на второй этаж.

В результате падения он потерял сознание и был госпитализирован в больницу.

По предварительным данным, у молодого человека присутствуют признаки алкогольного опьянения.

В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия по факту госпитализации пострадавшего.